Псков, , 11:39 — REGNUM В Псковской области за прошедшие сутки выявлено 58 новых носителей коронавируса, что на 46 человек меньше, чем сутками ранее. Помимо этого, в регионе за сутки зарегистрировано еще два летальных исхода. Об этом 15 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Таким образом с начала пандемии в регионе выявлено 30 864 зараженных, из них 19 742 человек выздоровели, в том числе 37 — за последние сутки. Умерли 155 человек.

К настоящему времени в Псковской проведено 262 669 исследований на коронавирус, в том числе 562 — за последние сутки.

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