Петропавловск-Камчатский, , 11:26 — REGNUM На Камчатке продолжается доставка вакцины от коронавируса в отдалённые районы края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На Камчатке привиться от коронавируса можно в 14 пунктах вакцинации. Также работают шесть мобильных пунктов.

На этой неделе запланирована доставка вакцины в больницы в Тиличиках, Пенжинском, Карагинском, Соболевском и Быстринском районах. На прошлой неделе препарат доставили в Палану, Усть-Большерецк, в Мильковский и Тигильский районы, в Ключи.

«На прошлой неделе в некоторые районы вакцину доставили самолётом при минус 20 градусах, что является критической отметкой. В пятницу была отправка в Тигиль, поэтому сегодня проанализируем логистику, чтобы доставлять вакцину без рисков», — пояснил министр здравоохранения края Андрей Кузьмин.

На Камчатке уже получили прививку 8590 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области пришлось списать 240 доз вакцины от коронавируса, которые хранились с нарушением температурного режима. Как пишет ИА MagadanMediaсо ссылкой на минздрав региона, в Сусуманской больнице вышла из строя морозильная камера.