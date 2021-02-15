Воронеж, , 11:26 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 356 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 15 февраля. Сутками ранее, 14 февраля, сообщалось о 354 заразившихся.

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Всего в Воронежской области за весь период пандемии подтверждено 63 697 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими признаны 57 391 пациент, в том числе 319 выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учета за сутки.

COVID-19 унес жизни ещё троих воронежцев. Общее число жертв инфекции в Воронежской области достигло 2 072 человек.