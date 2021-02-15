Тирасполь, , 11:27 — REGNUM В ходе 284 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 40 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии SARS-CoV-2 в республике выявили у 30 181 человека. Из них победили инфекцию 28 446 человек, из которых в течение последних суток — 138.

Всего с диагнозом COVID-19 в Приднестровье скончались 658 пациентов, в том числе один — за прошедшие сутки. Это был 52-летний мужчина. Отмечается, что у него также были хронические заболевания: ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатия, гипертония и другие.

Стоит отметить, что за предыдущие сутки в Приднестровье провели 592 исследования и выявили 110 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 21 человека.

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