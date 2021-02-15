Москва, , 11:30 — REGNUM В 2020 году в четырех природоохранных зонах Москвы были ликвидированы объекты самовольного строительства. Об этом сообщается на сайте государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

В общей сложности на этих территориях было демонтировано 12,37 тыс. квадратных метров самовольно построенной недвижимости. Самострои обнаружили и ликвидировали в природном заказнике «Долина реки Сетунь», парке «Битцевский лес», а также в водоохранных зонах реки Яуза и Чермянка.

Отмечается, что почти все объекты находились в полуразрушенном состоянии и представляли угрозу для жизни и здоровья граждан. Внутри них часто ночевали люди без определенного места жительства. Демонтаж подобных объектов помог улучшить состояние природоохранных зон.

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