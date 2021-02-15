Нижний Новгород, , 11:26 — REGNUM До конца текущей недели на территории Нижегородской области сохранятся сильные морозы. Об этом 15 февраля сообщает Верхне-Волжское УГМС.

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«В период с 14 по 20 февраля 2021 г. по Нижегородской области, с 15 по 20 февраля по Кировской области, с 15 по 19 февраля по Республике Марий-Эл и Чувашской Республике ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7ºС и более ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Нижегородской области 15 февраля температура воздуха оставит днем до — 18 °C, ночью до — 24 °C. При этом в ночь на 16 февраля в регионе ожидается до — 28 °C, днем −19… −14 °C.

В то же время указывается, что 17 февраля в области будет до — 16 °C днём и небольшой снег.

Как сообщало, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в течение нынешней рабочей недели в Москве и в других регионах Центральной России ожидается температура воздуха ниже нормы на 8−12 градусов.