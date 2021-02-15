Москва, , 11:19 — REGNUM Имеют поверхностные знания об инвестициях и разбираются в теме в общих чертах 65% жителей России, совсем не разбираются 29%, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Опыт инвестирования имеют лишь 9% опрошенных. Не интересуются использованием инвестиционных продуктов 76%. Проявляют интерес к этой сфере 24% граждан. Типичный портрет «нового инвестора» — молодой мужчина с высшим образованием, проживающий в крупном городе.

Наибольший интерес к инвестициям проявляют молодые люди до 24 лет (38%), люди с высшим образованием (29%) и на руководящих должностях (36%). Реже тема инвестиций привлекает жителей сёл (18%).

Опрос проведён в декабре 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, программу предоставления иностранцам вида на жительство в обмен на инвестиции разработали в Минэкономразвития РФ.

Читайте также: В России разработали свою программу «инвестиционного гражданства»