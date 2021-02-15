Оренбург, , 11:18 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 138 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 0,38%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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Заболеваемость на территории региона идет постепенно на спад. На 13 и 14 февраля выявлено 140 и 139 носителей коронавируса соответственно.

С конца марта 2020 года в Оренбуржье зафиксировано 36 284 случаев заражения. На 100 тыс. населения приходится 1841,49 фактов COVID-19.

С начала пандемии выздоровел 32 661 человек, в том числе 153 — за последние стуки. От коронавирусной инфекции скончались 547 пациентов, за минувшие стуки подтверждено шесть смертей.