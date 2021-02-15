Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM В Ленинградской области суточная выявляемость новых носителей коронавируса продолжает идти на убыль, однако смертность от COVID-19 пока остается высокой.

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За прошедшие сутки в регионе выявлен 191 новый зараженный, что на одного человека больше, чем днем ранее, и чуть более чем на десять человек меньше, чем в начале прошлой недели. Об этом 15 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

За минувшие сутки зараженные были выявлены в 84 населенных пунктах в 16 из 17 районов Ленобласти. Наибольшее число инфицированных, как и ранее, фиксируется в крупных городах, таких как Всеволожск, Кудрово, Кириши (по 12), Выборг и Гатчина (по 11).

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 33 784 инфицированных, из них 30 446 выздоровели, в том числе 89 — за последние сутки. Скончались 510 жителей, в том числе за 14 февраля в регионе было зарегистрировано восемь новых летальных исходов.

Как уточнили ИА REGNUM в комитете по здравоохранению Ленобласти, по данным на утро 15 февраля в регионе развернуто 1700 коек для пациентов с COVID-19, из них свободно 691 коек (40,65%). В палатах реанимации свободно 164 койки.

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