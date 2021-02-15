Вашингтон, 15 февраля 2021, 11:15 — REGNUM Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс озаботился борьбой с климатическими изменениями. В проекты компании, направленные на спасение климата, в ближайшее пятилетие он намерен инвестировать около $2 млрд. Об этом сообщает Forbes.
Гейтс уверен, что климатическую катастрофу следует предотвратить с помощью инновационных технологий.
Он сравнил проблему глобального потепления с ванной, наполненной сверх краев.
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При этом он уверен, что нулевые выбросы к 2050 году — это возможно, но «будет очень сложно». В этой связи Гейтс призвал увеличить в пять раз глобальные государственные инвестиции в научные исследования — как минимум до $110 млрд в год.
Как сообщало ИА REGNUM, борьба с изменением климата оказалась на третьем месте в рейтинг главных рисков, с которыми может столкнуться мир в наступившем 2021 году, составленном американской аналитической компанией Eurasia Group. При этом аналитики отметили, что глобальное сотрудничество в данной сфере сменится жёстким соперничеством.
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