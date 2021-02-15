Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс озаботился борьбой с климатическими изменениями. В проекты компании, направленные на спасение климата, в ближайшее пятилетие он намерен инвестировать около $2 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Гейтс уверен, что климатическую катастрофу следует предотвратить с помощью инновационных технологий.

«Пятьдесят один миллиард — вот сколько тонн парниковых газов мир обычно добавляет в атмосферу каждый год. Ноль — это то, к чему нам нужно стремиться. Чтобы остановить потепление и избежать наихудших последствий изменения климата, людям необходимо прекратить добавление парниковых газов в атмосферу», — подчеркнул основатель компании.

Он сравнил проблему глобального потепления с ванной, наполненной сверх краев.

«Даже если мы уменьшим поток воды до тонкой струйки, ванна в конце концов переполнится. Постановка цели по сокращению выбросов не поможет. Единственная разумная цель — прийти к нулю», — отметил Гейтс.

Читайте также: Макрон обсудит с экологами закон о борьбе с изменением климата

При этом он уверен, что нулевые выбросы к 2050 году — это возможно, но «будет очень сложно». В этой связи Гейтс призвал увеличить в пять раз глобальные государственные инвестиции в научные исследования — как минимум до $110 млрд в год.

Как сообщало ИА REGNUM, борьба с изменением климата оказалась на третьем месте в рейтинг главных рисков, с которыми может столкнуться мир в наступившем 2021 году, составленном американской аналитической компанией Eurasia Group. При этом аналитики отметили, что глобальное сотрудничество в данной сфере сменится жёстким соперничеством.

Читайте ранее в этом сюжете: При нынешних темпах декарбонизации для спасения климата нужно 10 пандемий!