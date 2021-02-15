Брянск, , 11:16 — REGNUM В Брянской области 15 февраля подтверждено 133 случая заражения коронавирусом, что на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 533 теста, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлен 31 тыс. 451 носителей инфекции. За минувшие сутки выписаны после лечения 182 пациента, в целом выздоровели 30 тыс. 247 человек.

С начала пандемии лаборатории региона провели 441 тыс. 913 исследований на коронавирус.