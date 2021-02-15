Оренбург, , 11:10 — REGNUM В Оренбурге на скамье подсудимых окажется юрист. Мужчине инкриминируют девять эпизодов мошенничества на общую сумму более чем 4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, бывший председатель правления общественной организации по защите прав потребителей в 2011 — 2018 годы вводил в заблуждение людей, обращавшихся к нему за юридической помощью. Он получал от клиентов деньги, обещал юридическую помощь, но взятые обязательства не выполнял.

Потерпевшими по уголовному делу проходят девять человек. Юристу грозит до десяти лет лишения свободы. В ближайшее время материалы с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу.