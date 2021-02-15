Воронеж, , 11:08 — REGNUM Сотрудников центров «Мои документы» принуждают проходить вакцинацию от COVID-19, за отказ грозят отстранением от работы, об этом сообщила СМИ одна из сотрудниц МФЦ.

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»Составили список на вакцинацию. Всем, кто откажется, грозят увольнением. И такая ситуация во всех филиалах Воронежа», — цитируют «Вести-Воронеж» сотрудницу МФЦ.

Директор АУ «МФЦ» Майя Богдалова, комментируя ситуацию, призвала сотрудников филиалов МФЦ в случае нарушения их прав обращаться лично к ней, подчеркнув, что вакцинация должна проводиться исключительно добровольно.

«Мы предлагаем работникам сделать прививку, поскольку они находятся в постоянном контакте с заявителями. Они могут как сами заразиться ковидом, так и быть его переносчиками. Но это приглашение, которое не является обязательным. И если руководство филиалов МФЦ грозит увольнением, работникам нужно не писать в СМИ, а приходить лично ко мне», — сказала Богдалова в комментарии.

Ранее об «обязательной» вакцинации заявляли сотрудники воронежского завода «ЖБИ-2». Также сообщения о якобы принудительной вакцинации от коронавируса приходили из нескольких российских регионов.