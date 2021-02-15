Махачкала, , 11:04 — REGNUM В Дагестане будут созданы еще 20 пунктов вакцинации против коронавируса. Общее число прививочных центров в республике достигнет 80, сообщила врио министра здравоохранения региона Татьяна Беляева.

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«Мы стараемся максимально удобно организовать вакцинацию от коронавируса в регионе, сделать ее доступной для наибольшего количества жителей республики. До конца февраля планируем открыть еще 20 пунктов вакцинации», — приводит слова главы ведомства пресс-служба минздрава.

Разворачивание все большего количества новых центров вакцинирования способствует тому, что граждане стали активнее записываться на прививку. Так, в регионе число привитых уже превысило 4000 человек, сообщили в министерстве.