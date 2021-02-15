Ереван, , 11:04 — REGNUM Российский препарат от COVID-19 «Спутник V» может стать на территории Армении первой такой вакциной для массового применения. Об этом 15 февраля сообщила заместитель гендиректора национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян в интервью телеканалу «Шант».

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"Эффективность «Спутник V» достаточно высока. По результатам третьего этапа клинических исследований — свыше 91%. Это обнадеживающий показатель, так как у нас в ближайшее время первой вакциной массового применения, возможно, будет «Спутник V», — сказала она.

Также Саакян отметила, что переговоры о возможности поставок российского препарата в республику в настоящее время продолжаются, и его первые партии могут быть получены Арменией в конце февраля или на первой неделе марта.

Кроме того, замглавы национального центра по контролю и профилактике заболеваний указала, что вакцинацию с использованием препарата «Спутник V» уже прошли 30 жителей Армении и добавила, что в первую очередь вакцину будут ставить входящим в группу риска — медицинским и социальным работникам, лицам старше 65 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями.

Отметим, по состоянию на 14 февраля на территории Армении было выявлено в общей сложности 169 167 носителей коронавируса.