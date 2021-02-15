Санкт-Петербург, , 11:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали злоумышленника, укравшего полсотни черепов разных животных из здания Зоологического института РАН на Васильевском острове. Об этом 15 февраля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, с заявлением о пропаже 50 черепов древних и экзотических животных — дымчатых леопардов и орангутанов, а также других млекопитающих, в полицию обратился 48-летний исполняющий обязанности директора Зоологического института Российской академии наук еще 10 февраля.

По версии следствия, преступление совершалось в период с августа 2020 по январь 2021 года. Экспонаты имеют высокую историческую и научную ценность, часть из них была приобретена в XVIII—XIX веках. По оценке экспертов, стоимость похищенного составила 3,5 млн рублей.

Подозреваемого в краже оперативникам удалось задержать 11 февраля, им оказался ранее судимый мужчина, который работал в институте плотником. Задержанный признался, что воспользовался доступом к научным ценностям, чтобы похитить их.

«В дальнейшем он продавал черепа животных через сервис бесплатных объявлений по цене от двух до пяти тысяч рублей, — уточнила Ирина Волк. — Большая часть похищенного была изъята полицейскими у одного из покупателей. Им оказался петербургский школьник, который приобретал черепа для собственной коллекции, а также для последующей перепродажи».

Следственным управлением УМВД России по Василеостровскому району города Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). За это преступление грозит до 10 лет лишения свободы.

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