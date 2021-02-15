Афины , , 11:03 — REGNUM В Греции за сутки от COVID-19 умерли 23 человека. Об этом сообщает Национальная организация общественного здравоохранения Греции 14 февраля.

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Сообщается также о выявлении 662 новых случая заражения SARS-CoV-2 в стране за минувшие 24 часа. Общее число случаев заражения с начала пандемии в Греции возросло до 172 128.

14 февраля число пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке, составило 301 человек, средний возраст — 70 лет. Из них 86,7% имели какое-либо основное заболевание или были в возрасте 70 лет и старше.

Общее число умерших от COVID-19 с начала пандемии в настоящее время возросло до 6126 человек, из которых 95,6% имеют либо основное заболевание либо находятся в возрасте старше 70 лет. Средний возраст заболевших составляет 44 года, а средний возраст умерших — 79 лет.

Перед концом рабочей недели в Греции было зафиксировано 1410 новых случаев заражения.