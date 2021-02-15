Симферополь, , 10:58 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 128 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 15 февраля. Это на десять случаев меньше, чем сутками ранее.

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«За 14 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 128 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 87 выявлены при обращении за медицинской помощью, 41 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — прокомментировал в соцсетях эпидемиологическую ситуацию глава Крыма Сергей Аксёнов.

Всего с начала пандемии на территории Республики Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили 34 523 человека, выздоровели 29 946 человек. Скончался за весь период 861 пациент, в том числе пять новых смертельных исходов зарегистрированы за последние сутки. На стационарном лечении на 15 февраля остается 1851 пациент, на амбулаторном — 2825 человек.