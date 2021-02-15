Ставрополь, , 10:54 — REGNUM В Ставропольском крае произошло жестокое убийство, потрясшее местных жителей. В городе Минеральные Воды была ограблена и убита 19-летняя девушка. Подозреваемый в убийстве задержан в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Преступление было совершено 5 февраля. Вечером на одной из улиц города Минводы преступник напал на возвращавшуюся с работы девушку, нанес ей два удара ножом в спину и, выхватив сумочку, скрылся с места преступления.

Врачам не удалось спасти потерпевшую, она скончалась от полученных ранений. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. За короткий срок подозреваемый был установлен и задержан в Краснодарском крае.

«Следователи СКР и оперативники бросили все силы на раскрытие этого дерзкого преступления. Было очевидно, что злоумышленник опасен и может вновь совершить аналогичные нападения с целью наживы.<…> Им оказался 49-летний недавно освободившийся из мест лишения свободы мужчина»,— говорится в сообщении СКР.

В настоящее время подозреваемый доставлен в Минеральные Воды, его заключили под стражу. Следствие продолжает собирать доказательства вины злоумышлениника.