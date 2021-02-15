Кострома, , 10:50 — REGNUM В Костромской области с 16 февраля и до конца недели ожидаются аномальные холода с отклонением от нормы на 10−13 градусов. Об этом со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщает ТАСС.

Въезд на набережную в Костроме © Наталья Диева

В течение нынешней рабочей недели температура воздуха в дневное время будет составлять до — 15 градусов, в ночное — до — 26 градусов.

Столь же сильные морозы в этот период ожидается также в Ивановской, Ярославской и Вологодской области. Похолодание с отклонением от нормы на 7−12 градусов затронет всю европейскую часть России.

В связи с погодными обстоятельствами на федеральных трассах, проходящих через Костромскую область, оборудуют пункты обогрева для водителей. Также МЧС совместно с автоинспекторами будет патрулировать дороги на предмет автолюбителей, нуждающихся в помощи.

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