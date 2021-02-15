Москва, , 10:45 — REGNUM На сегодняшний день чуть более десятка российских школ закрыты либо в связи с морозами, либо по причине эпидемиологической ситуации. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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«Сегодня <…> чуть больше 10 школ [в России] закрыты либо в связи с эпидемиологической ситуацией, либо в связи с морозами. Это очень небольшое количество», — сказал Кравцов.

По его словам, ситуация с закрытием школ наблюдается в Якутии, где присутствует температура воздуха в — 60 градусов: «Понятно, что школа не работает».

Кравцов также подчеркнул, что дети вернулись в очный режим образования, когда это позволила эпидемиологическая ситуация в стране.