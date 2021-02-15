Нижний Новгород, , 10:40 — REGNUM В топ-10 рейтинга качества жизни населения российских регионов в 2020 году из субъектов Приволжского федерального округа вошла Татария. Аутсайдерами в округе стали Марий Эл и Кировская область. Это следует из исследования, опубликованного РИА Новости.

По итогам 2020 года три региона Поволжья вошли в топ-20 по качеству жизни. По сравнению с 2019 годом сохранили позиции Татария и Самарская область, оставшись соответственно на четвёртом и 16-м местах. Нижегородская область улучшила позиции на две строчки и переместилась на 13 место.

По мнению экспертов, за год ухудшилось качество жизни в Башкирии, Ульяновской области (-4 позиции) и Оренбуржье (-2 строчки), которые заняли соответственно 29, 33 и 34 место. На 36-м месте оказалась Пензенская область, поднявшись на одну строчку, на 39-м — Чувашия, продвинувшись вверх на пять позиций.

Удмуртия, Прикамье и Саратовская область идут за другом, занимая соответственно 47, 48 и 49 места. При этом Пермский край и Саратовская область по сравнению с прошлогодним рейтингом поменялись друг с другом местами, а Удмуртия сдала сразу восемь позиций.

В аутсайдерах среди регионов Поволжья оказались Мордовия, которая заняла 52 место (-1 позиция), занявшая 62 место Марий Эл оказалась (-1 позиция) и идущая за ней Кировская область (-3 позиции).

Эксперты учитывали 70 показателей состояния дел или аспектов условий жизни, а также ситуации в социальной сфере. Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг качества жизни населения российских регионов в 2020 году возглавили Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

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