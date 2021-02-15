Волгоград, , 11:15 — REGNUM Два современных детских сада начинают работу в Волгограде. Каждый из них рассчитан на 140 воспитанников. Общая площадь зданий — более восьми тысяч квадратных метров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Детские сады были сданы в эксплуатацию подрядными организациями в конце 2020 года. Затем учреждения прошли лицензирование. 15 февраля открылся филиал детского сада №377 на улице Колосовая в Кировском районе Волгограда, 16 февраля официально откроет свои двери филиал сада №201 на улице Героев Шипки в Тракторозаводском районе. В каждом здании три этажа, они рассчитаны на семь разновозрастных групп по 20 человек, включая ясельные. Учреждения укомплектованы современной техникой и мебелью, а каждый шкафчик в раздевалке оборудован встроенной сушилкой для обуви. Строительство детских садов было выполнено в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» нацпроекта «Демография».

Весной 2021 года планируется ввести в эксплуатацию ещё один новый детский сад на улице Добрушина в Советском районе Волгограда. Здесь примут 245 дошкольников.