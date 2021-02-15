Москва, , 10:38 — REGNUM Главные приоритеты в развитии России — это внимание власти к качеству и доступности медицины (38%), повышение доступности образования (25%), приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также в топ-5 приоритетов развития страны вошли открытие новых производств (23%), решение проблем с жильём (19%) и повышение социальных гарантий граждан (15%). Проблемы обороноспособности (12%) и другие направления в пятерку приоритетов не вошли.

По мнению 50% опрошенных, Россия должна быть великой державой. Страна должна иметь мощные вооруженные силы и влиять на политические процессы в мире, при этом заботиться о благосостоянии граждан (41%).

Опрошены по телефону в январе и феврале 2021 года 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, самая главная обязанность государства — всегда заботиться обо всех гражданах России и оказывать им социальную поддержку.

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