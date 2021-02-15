Чита, , 10:23 — REGNUM В Забайкалье, где ежедневно продолжают выявлять более 150 носителей коронавируса, перестали болеть гриппом, но число тех, кто заболел ОРВИ, значительно увеличилось в Чите. Об этом свидетельствуют данные территориального управления Роспотребнадзора.

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По данным эпидемиологов, за неделю с 1 по 7 февраля в столице региона отмечается превышение эпидпорога среди взрослого населения на 30,9%.

«Заболеваемость обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии (парагрипп, риновирус, метапневмовирус, аденовирус, бокавирус, коронавирус). Случаев заболеваний гриппом и тяжелого течения ОРВИ не зарегистрировано», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Групповая заболеваемость ОРВИ зарегистрирована в четырёх школах и пяти детских дошкольных учреждениях Забайкальского края.

По состоянию на 9 февраля в Забайкалье уже привиты 580 911 человек (детей — 199 775, взрослых — 381 136), что составило 54,8% от численности населения края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 15 февраля общее число жертв COVID-19 составляет уже 687 человек (+7 за выходные дни).

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