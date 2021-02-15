Братислава, , 10:21 — REGNUM Новый штамм коронавирус, выявленный в Великобритании, представляет особую опасность для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года. Причём большую, чем штамм SARS-CoV-2, пришедший из Китая во время первой волны пандемии. Об этом сообщила главный педиатр Словакии Элена Прокопова.

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Как заявила эксперт в эфире «Словацкого радио», в больницах страны становится всё больше пациентов, у которых бессимптомная форма коронавирусной инфекции перерастает в малоизученную болезнь. Среди симптомов — сыть на теле, воспалениям слизистой оболочки рта, опухание ступней и кистей рук. При этом педиатр подчеркнула, что отдельные случаи такого заболевания у детей были выявлены ещё в первую волну коронавируса.

«Но то, что это заболевание возникает как осложнение после COVID-19, мы поняли лишь недавно», — добавил врач.

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Прокопова отметила, что в основном этой болезни подвержены дети в возрасте пяти — шести лет, но есть и 20-летние пациенты с такими же симптомами. Более подробных сведений эксперт не сообщила.

Напомним, ранее о том, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, может быть более заразным для детей, заявлял профессор лондонского Имперского колледжа Нил Фергюсон. По его словам, пока какой-либо причинно-следственной связи не установлено, но можно это видеть в статистике.

Как сообщало иа, в мире создана первая тест-система для выявления «британского» штамма COVID-19. Её разработали и зарегистрировали специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.

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