Пенза, , 10:37 — REGNUM В Пензенской области первый этап вакцинации от коронавируса, по информации на 15 февраля, прошли порядка 19 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Всего поставлено 22 732 дозы вакцины «ГамКовидВак», ожидается поставка еще 7 тыс. доз. В настоящее время организовано 45 прививочных пунктов, а к 1 марту их количество возрастет до 60. Через портал госуслуг на вакцинацию записались почти 9 тыс. пензенцев. По активности записи на прививку от коронавируса Пензенская область входит в топ-10.

ИА REGNUM напоминает, руководствуясь рекомендациями управления Роспотребнадзора в Пензенской области до 26 февраля продлили режим повышенной готовности.

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