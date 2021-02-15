Оренбург, , 10:21 — REGNUM Актеры Оренбургского государственного областного драматического театра им. М. Горького организовали акцию, посвящённую 115-летию со дня рождения Мусы Джалиля, и прочитали самые известные стихи поэта.

«Ежедневно с 15 по 19 февраля на всех официальных страницах театра мы будем публиковать стихи поэта в исполнении заслуженного артиста РФ Сергея Тыщенко, Данилы Сайфуллина, Дмитрия Татаринцева, Сергея Шахмуть, Максима Меденюка», — сказали в учреждений культуры.

Первый день акции открыло стихотворение «От сердца». Его исполнил актер Данила Сайфуллин.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в минкультуры Оренбуржья, 15 февраля, в день 115-летия Мусы Джалиля, в регионе пройдут памятные мероприятия. В Оренбургском государственном татарском драматическом театре им. М. Файзи состоится торжественное мероприятие, посвященное поэту-герою. Со сцены будут звучать стихи Мусы Джалиля и классические музыкальные композиции.

На родине Героя Советского Союза Мусы Джалиля в селе Мустафино Шарлыкского района пройдет торжественный митинг. Жители села Шарлык смогут увидеть спектакль о героях Великой Отечественной войны «Позови меня в прошлое» Оренбургского драматического театра им. М. Горького.

В учреждениях культуры и образовательных организациях пройдут тематические уроки, посвященные Мусе Джалилю.

Круглый стол с международным участием проведут сегодня министерство культуры Оренбургской области, губернаторский историко-краеведческий музей и Национальный музей Республики Татарстан. Модерировать эту онлайн-встречу, к которой подключатся Москва и Казань, Берлин, Орск, Мензелинск, будет президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов.

Напомним, Муса Джалиль родился 15 февраля 1906 года в селе Мустафино. После сельской школы он продолжает обучение в медресе «Хусания». Именно в эти годы Джалиль начал сочинять стихи.

В 1941 году Муса Джалиль пошел на фронт добровольцем. В звании старшего политрука воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, был корреспондентом газеты «Отвага».

26 июня 1942 года в ходе Любанской наступательной операции у деревни Мясной Бор Муса Джалиль был тяжело ранен в грудь и попал в плен. Вступил в созданный немцами легион «Идель-Урал», и при этом являлся членом подпольной группы и устраивал побеги военнопленных. Он был связан с подпольной организацией под названием «Берлинский комитет ВКП (б)».

Гестапо напало на след антифашистской организации. В августе 1943 года было арестовано несколько сотен человек подпольной группы, в числе арестованных патриотов-подпольщиков был и Муса Джалиль. Его бросили в тюрьму смерти Моабит. В течение нескольких месяцев продолжались пытки. Муса Джалиль был казнён на гильотине 25 августа 1944 года в тюрьме Плётцензее в Берлине. Незадолго перед казнью Муса передал свои стихи соседу по камере Андре Тиммермансу. Стихи Джалиля переведены на многие языки мира.

Муса Джалиль посмертно удостоен Ордена Ленина и звания Герой Советского Союза.

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