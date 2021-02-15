Тбилиси, , 10:14 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 9197 исследований на SARS-CoV-2 выявили 165 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 15 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 265 722 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 258 732 победили инфекцию, в том числе 639 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3363 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 11 — в течение последних суток. В стационаре лечат 1932 пациента, в оборудованных гостиницах — 232. На карантине находятся 238 человек.

Согласно официальным данным на 14 февраля, в Грузии за сутки выявили 357 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 19 345 тестов.

Напомним, с 15 февраля во всех городах Грузии возобновлено очное обучение в школах. В этот день также разрешено открыться ресторанам и кафе, если у них есть залы, расположенные на открытом воздухе.

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