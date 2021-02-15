Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM В Петербурге существенно упали объемы тестирования на коронавирус. Об этом сообщает 15 февраля городской оперативный штаб.

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За последние сутки в городе обследовали 12 241 человека, что почти на 7200 тестов меньше, чем днем ранее.

В Петербурге работают 52 лаборатории, выполняющие исследования на коронавирус. Их максимальная суммарная мощность — более 40 тыс. тестов на коронавирус.

Тем временем за сутки в справочную службу по номеру 122 поступило 2569 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом.

Кроме того, с начала октября 168 378 человек получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

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