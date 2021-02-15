Москва, , 10:05 — REGNUM Председатель Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Герой Советского Союза Борис Громов поздравил сослуживцев с 32-й годовщиной вывода войск из Афганистана.

«В связи с 32-й годовщиной завершения выполнения задач 40 армией в Афганистане я обращаюсь ко всем, кто воевал в Афганистане и был там, в качестве дипломатов, строителей, врачей и других специалистов.

Дорогие боевые друзья, дорогие товарищи и коллеги!

32 года тому назад закончилась тяжелая, самая длительная и странная война в

Афганистане. В течение 9 лет и 2 месяцев мы с Вами испытали неимоверные трудности этой войны; поняли и убедились, что героизм, мужество, терпение и умение воевать, как были, так и остались главными чертами советского солдата; мы испытали любовь и уважение наших родных и близких, а также простых советских граждан, кто знал про эту «закрытую войну».

Сегодня я поздравляю Вас с очередной годовщиной завершения этой войны.

Поздравляю с чётко выполненной основной официальной задачей, которую перед нами поставило государство — не допустить вторжения иностранных армий агрессора на территорию ДРА (а это единственная выполненная задача из всех, стоявших перед советскими организациями в Афганистане).

Поздравляю с тем, что вашим умом и старанием Вы сумели не оттолкнуть от России простых афганцев и остаться для них «шурави» — другом. Это в отличие от стран НАТО, США, которые использовали их в своих интересах.

Поздравляю с тем, что Вы внесли большой вклад в начавшуюся тогда борьбу с международным терроризмом — перемолов в Афганистане и разгромив там огромное количество банд головорезов, наркоманов и преступников.

И наконец — с тем, что Вы показали себя в этих тяжелейших условиях с самой лучшей стороны. Спасибо Вам. Страна может гордиться военнослужащими 40-й армии.

Мы всегда помнили, и будем помнить своих товарищей, которые не вернулись с этой войны. Светлая им и вечная память! Еще раз спасибо Вам за то, что Вы показали себя настоящими сынами нашего Отечества!», — сказано в обращении Бориса Громова.

На официальном сайте «БОЕВОГО БРАТСТВА» идет онлайн-трансляция праздничного памятного концерта в Государственном Кремлевском Дворце. Зрители могут услышать любимые песни в исполнении Александра Розенбаума, группы «Любэ», Олега Газманова, Александра Маршала, Надежды Бабкиной и других.