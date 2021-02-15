Чебоксары, , 10:04 — REGNUM В Чувашии стабилизируется эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса и набирает «популярность среди населения» вакцинация. Планируется, что на этой неделе мобильные пункты иммунизации появятся в торговых центрах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 15 февраля, заявил на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев.

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Руководитель республики отметил, что стартовавшая ранее массовая вакцинация «набирает обороты».

«В целом идёт, скажем так, по пути набора популярности среди населения. Работа отлаживается в соответствии с возрастающими требованиями», — сказал Олег Николаев.

По его словам, в Чувашии «всё больше появляется возможностей людей получить вакцину на рабочих местах», «всё больше предприятий включаются в этот процесс». При этом речь идёт пока о крупных компаниях.

«И на этой неделе мы планируем начать вакцинирование в торговых центрах. Естественно, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», — сказал руководитель республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Чувашия получила 12 600 доз препарата «Спутник V». Всего с начала пандемии коронавируса регион получил более 23 тыс. доз вакцины от COVID-19.

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