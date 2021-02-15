Магас, , 10:01 — REGNUM В Ингушетии пойдет под суд бывший министр физической культуры и спорта Дауд Алхазуров. Его обвиняют в вымогательстве 1,3 млн рублей у жителя Ставропольского края. Следствие доказало его вину, и уголовное дело передано в суд, сообщили 15 февраля в пресс-службе управления МВД по СКФО.

Бывший министр и его сын в период с февраля по июль 2020 года требовали у жителя Ставрополья вернуть им долг, который якобы имелся у бывшей супруги потерпевшего перед вымогателями. Значительную денежную сумму они выбивали, угрожая физическим насилием.

Как сообщало ИА REGNUM, 59-летний министр был задержан и помещен в изолятор временного содержания в Пятигорске в августе 2020 года.

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