Новосибирск, , 10:00 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 15 января, за минувшие сутки выявлено ещё 123 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 121 случай, 13 февраля — 128 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 81 год, 88 лет, двоим было по 68 и женщины в возрасте 53 года, 68 лет, 90 лет. Всего в регионе умерли 1338 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находится 127 человек, на ИВЛ — 24 пациента».

Всего в регионе выявлен 34 191 случай заражения коронавирусом, в том числе у 1907 детей; 31 909 человек выписаны с выздоровлением (+41 за сутки).