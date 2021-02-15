Челябинск, , 09:57 — REGNUM В Челябинске бывший руководитель электролаборатории отправлен под суд. Ему вменяют коммерческий подкуп, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным следствия, в мае 2019-го — июне 2020 года этот гражданин проводил технические испытания электрических изделий и по итогам выдал соответствующие протоколы испытаний. При этом от собственник лаборатории он скрыл оказание такой услуги и не заключил с фирмой официальный договор. За это от представителя фирмы он получил более 280 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит Металлургический районный суд Челябинска. Отметим, лицо, передавшее лаборанту деньги, тоже привлечено к ответственности.