Петропавловск-Камчатский, , 09:57 — REGNUM В 2021 году на Камчатке планируют привлечь в край 27 медицинских работников по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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В крае ждут 22 врача и пять фельдшеров.

Глава региона Владимир Солодов признал, что уровень укомплектации кадрами в учреждениях здравоохранения крайне низкий, и распорядился не откладывать реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на конец года, а начать привлекать медработников в ближайшее время.

В 2020 году на Камчатку по данным программам привлекли 30 врачей и фельдшеров, с 2018 года — 120.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился 21 января с медицинским сообществом и рассказал, что планируется сделать в здравоохранении в 2021 году.