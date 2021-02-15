Владивосток, , 09:59 — REGNUM Больницы Приморья начали возвращаться к профильной деятельности — ковидные койки сокращают — в крае отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации и снижение числа заражённых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Полностью сокращают коечный фонд в COVID-госпитале на Черемуховой во Владивостоке, также на 79 коек станет меньше в госпитале Находкинской городской больницы. После санитарной обработки больницы будут принимать пациентов по своему основному профилю.

В конце 2020 в медучреждениях Приморья было развёрнуто более 2800 койки для лечения пациентов с коронавирусом. На 15 февраля 2114 мест остаются для ковидных пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье получило очередную партию вакцины от COVID-19 — 10 400 доз. Пункты вакцинации освоили первую партию уже на 72%, причём на восьми территориях её израсходовали уже полностью.