Москва, , 09:57 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» с космодрома Байконур (Казахстан) прошел в штатном режиме. Об этом 15 февраля сообщил гендиректор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Пуск (прошел) штатно. Корабль отделился в расчетное время», — написал в своем сообщении глава Роскосмоса.

Также он уточнил, что солнечные батареи и другие элементы грузового корабля раскрылись.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов рассказал, что В 2021 году с 31-й площадки (стартовый комплекс «Восток») космодрома Байконур запланировано 12 пусков ракет-носителей.