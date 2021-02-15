Уфа, , 09:55 — REGNUM 155 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 15 февраля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, всего в республике было выявлено 26 687 случаев заражения этой инфекцией. В больницах продолжают лечение 234 пациентов, в том числе 39 человек находятся в тяжелом состоянии. На дому получают лечение 5 468 человек.

Забелин отметил, что в Башкирии сокращают число инфекционных коек: их количество уменьшилось с 6 500 до 2 897. В настоящее время заняты 77,5% таких коек.

Он также сообщил, что в республике наблюдается рост количества заболевших внебольничной пневмонией, при этом уменьшается число заболеваний ОРВИ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 14 февраля за сутки в республике выявили 158 случаев заражения коронавирусом.

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