Москва, , 09:53 — REGNUM В Юго-Восточном административном округе Москвы построят школу, сообщает 15 февраля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Учебное заведение появится в 17-м квартале района Некрасовка. Оно будет состоять из основного корпуса на 1150 мест и отдельного корпуса для старшеклассников на 350 учеников. На территории школы разобьют сад с плодовыми деревьями и кустарниками, появятся овощные грядки и две теплицы.

На территории школы создадут условия для физкультуры и спорта, а также занятий на открытом воздухе.

Строительство планируется завершить в 2022 году.