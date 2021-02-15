Москва, , 09:52 — REGNUM Коллеги нынешнего главы «Сбера» Германа Грефа опасались за его жизнь и здоровье после убийства в 1997 году вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Об этом Греф рассказал в документальном сериале «Крепость».

«Тогда было все на фоне очень криминальной ситуации в Питере, и мне сказали, что «тебе лучше уезжать». Честно говоря, еще очень побаивались после убийства Маневича за мою жизнь. Я этого не чувствовал, в общем не очень хотел переезжать», — сказал Греф.

Он также рассказал о своих разговорах на данную тему как с нынешним главой Счётной палаты РФ Алексеем Кудриным, так и с другими коллегами.

С 1994 по 1997 год Греф работал в комитете мэрии Санкт-Петербурга по управлению городским имуществом.