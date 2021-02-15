Орск, Оренбургская область, , 09:49 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области местной жительнице после перерасчета вернули 15 тысяч рублей излишне уплаченных за горячее водоснабжение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госжилинспекции региона.

По данные инспекции, несмотря на заявление горожанки, поданное в расчетном центре ПАО «Т Плюс», перерасчёт энергетики делать отказались. Компания сослалась на то, что в сентябре у прибора учета горячей воды с зафиксированными показаниями истек срок годности и его заменили на новый.

Исчерпав возможности воздействовать на ресурсоснабжающую организацию самостоятельно, жительница Орска обратилась в жилинспекцию. После внеплановой документарной проверки в отношении ПАО «Т Плюс» был произведен перерасчет, исходя из показаний установленного ранее прибора учета горячей воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Орске энергетики вернули деньги за более 14 000 кВт/ч жителю многоквартирного дома, который не передавал показания счётчика в течение трех лет. Одновременно перерасчёт сделали и остальным жильцам дома, в общей сумме они должны выплатить энергетикам 40 тыс. рублей.

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