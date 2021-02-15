Пенза, , 09:59 — REGNUM В Пензенской области с 15 февраля до конца марта продлится оперативно-профилактическое мероприятие «Лесовоз», сообщает пресс-служба регионального минлесохотхозяйства.

Оперативные рейды направлены на предотвращение незаконной заготовки и оборота древесины, выявление и пресечение незаконных рубок леса и провоза заготовленной древесины без сопроводительных документов. Рейды осуществляют сотрудники минлесохотхозяйства области совместно с сотрудниками полиции. Данная операция на территории региона проходит ежегодно весной и осенью.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в 2020 году выявлено около 400 случаев нарушений лесного законодательства, возбуждено 348 дел об административных правонарушениях, в полицию для установления виновных и и привлечения их к ответственности передано 45 материалов. Помимо этого, обнаружили 82 места самовольного пользования недрами.

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