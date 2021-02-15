Киев, , 09:50 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 2332 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 15 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, за сутки в стране были госпитализированы 1145 человек, 62 пациента скончались в результате осложнений, вызванных COVID-19.

Наибольшее число новых случаев заражения выявили в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 1 млн 273 475 случаев заражения коронавирусом, из них 24 392 случая завершились летальным исходом.

Напомним, ранее в ВСУ выявили 21 новый случай заражения коронавирусом, четырёх силовиков госпитализировали.

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