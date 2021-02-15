Махачкала, , 09:46 — REGNUM В Дагестане вынесен приговор бывшему министру здравоохранения республики Танке Ибрагимову. Экс-чиновник признан виновным в растрате 1,5 млн рублей. Денежные средства были выделены минздраву на выплату денежного содержания сотрудников аппарата министерства, однако вместе с подельницей — советницей Мариной Гришкиной — экс-министр направил их на другие цели.

Такой вывод был сделан в ходе судебного заседания, сообщили в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы. Министра приговорили к одному году и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Однако с учетом отбытого времени в заключении и под домашним арестом Ибрагимова отпустили на свободу в зале суда.

Его подельница приговорена к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Оба осужденных добровольно возместили нанесенный ими имущественный ущерб.

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