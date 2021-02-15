Новосибирск, , 09:46 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил минпромторгу проработать с производителем и аптечными сетями вопрос об оперативном перераспределении ампульной формы дексаметазона. Таким образом власти хотят снять ажиотаж, который создался вокруг жизненно важного препарата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что из новосибирских аптек исчез дексаметазон в инъекционной форме.

«Иногда появляются вот такие вопросы, просьба оперативно разбираться и выяснять — что за этим кроется: или объективная нехватка запасов или попытки производителей подзаработать на ажиотажном спросе», — отметил Травников.

В правительстве Новосибирской области уточнили, что на 12 февраля препарат дексаметазон в таблетированной форме был в наличии в аптечных организациях — в общем объеме 7 тысяч 630 упаковок. Уровень запасов препарата в таблетированной форме находится на стабильном уровне.

При этом подчёркивается, что инъекционная форма препарата на данный момент в недостаточном количестве попадает на розничный рынок из-за отсутствия необходимого объёма производства и поставок от производителей. По имеющейся информации, пониженные поставки препарата в инъекционной форме сохранятся до конца февраля.

Минпромторг уже направило запросы в адрес производителей дексаметазона и крупнейших дистрибьюторов фармацевтического рынка — о наличии и возможности увеличения поставок в регион.