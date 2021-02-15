Москва, , 09:46 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, зачем он выложил в свой аккаунт в Instagram фотографию с фонарями. Соответствующее заявление политик сделал в ответ на вопрос одного из читателей, который отметил, что данное фото ассоциировали с завуалированной поддержкой оппозиционного флешмоба.

«Ошиблись», — написал Медведев.

По его словам, фото с фонарями на фоне снега было опубликовано в поддержку «настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты».

Свой ответ Медведев проиллюстрировал тремя хохочущими смайликами.