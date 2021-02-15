Краснодар, , 09:42 — REGNUM Сильный снегопад привел к изменениям в расписании международного аэропорта «Краснодар» 15 февраля. Задержано несколько рейсов на вылет и прилет, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта.

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Так, задержан прилет шести рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга. На более позднее время перенесен вылет 11 рейсов в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Новосибирск.

«По сообщению на 09:00, аэропорт Краснодара принял решение продлить закрытие аэродрома до 15:00», — цитируют «Кубанские новости» представителя аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 14 на 15 февраля на территорию Краснодарского края обрушились снегопады. В регионе действует экстренное предупреждение о непогоде.

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