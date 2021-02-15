Мадрид, , 09:42 — REGNUM Последствия от изменения климата на планете Земля могут оказаться гораздо более серьезными, чем пандемия. Об этом 15 февраля заявил основатель американской корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в интервью испанской газете El Pais.

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"Урегулировать изменения климата сложнее, чем пандемию, но, если мы этого не сделаем, негативные последствия будут намного хуже», — сказал он.

При этом Гейтс указал, что, по его мнению, для того чтобы успешно противостоять пандемии коронавирусной инфекции, человечеству «необходимо глобальное сотрудничество».

«Общие усилия по обмену информацией жизненно важны, потому что это борьба между человечеством и вирусом, и ни одна страна не может изолироваться», — пояснил основатель Microsoft.

При этом он отметил, что человечество многому научилось во время пандемии SARS-CoV-2, и это позволит ему быть более готовым к следующей пандемии, «которая при правильном управлении не приведет к 10% смертей, а экономический ущерб будет меньше, чем тот, из-за которого мы страдаем сейчас».

Отметим, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день на планете Земля за все время пандемии выявлено в общей сложности 108 812 060 носителей нового коронавируса.