Уфа, 15 февраля 2021, 09:44 — REGNUM Диспансеризацию населения возобновили с 15 февраля в Башкирии. Об этом 15 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.
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Хабиров попросил всех чиновников и жителей региона пройти диспансеризацию. Руководству поликлиник поручено составить ее план.
Глава республики отметил, что в противном случае не будет выполнен план по снижению смертности в регионе.
Он также отметил, что сам уже прошел диспансеризацию.
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