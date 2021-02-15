Уфа, , 09:44 — REGNUM Диспансеризацию населения возобновили с 15 февраля в Башкирии. Об этом 15 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

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Хабиров попросил всех чиновников и жителей региона пройти диспансеризацию. Руководству поликлиник поручено составить ее план.

Глава республики отметил, что в противном случае не будет выполнен план по снижению смертности в регионе.

Он также отметил, что сам уже прошел диспансеризацию.

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